Какие курсы валют установили банки
Банки, работающие на территории Беларуси, установили обменные курсы иностранных валют.
Так, по данным
А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:
- евро 3,163 / 3,175 (3,209).
- 100 российских рублей 3,46 / 3,478 (3,57).
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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