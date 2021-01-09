Мировые цены на нефть прилично укрепились

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Мировые цены на «черное золото» прилично укрепили свои позиции.

Как отмечают аналитики, подъему рынка на этой неделе способствовало обещание Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, пишет investing.com.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к концу пятницы составило 56,25 доллара за баррель(+3,44%). Выросла и легкая нефть WTI. На торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) она достигла отметки 52,72 доллара за баррель (+3,72%).

На текущей неделе обе эти марки выросли в цене более чем на 6%.
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Тэги: нефть мировые цены на нефть

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