В Беларуси из-за обильного снега 630 населенных пунктов оставались без света
Просмотров: 8
В «Белэнерго» сообщили о проблемах, которые энергетикам принесли обильные осадки.
Как отмечается, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 630 населенных пунктов. Аварийные бригады стараются оперативно устранять неисправность.
По состоянию на 6 утра без света оставались 56 населенных пунктов в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
Ранее сообщалось, в Минском районе из-за
Только самые важные новости в наших каналах в