В Минске четырехлетний ребенок съехал с горки на санках под колеса такси — мальчик в больнице

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний, произошло накануне в столице.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 21-летний таксист на «Рено» на улице Таежной «совершил наезд на четырехлетнего ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках».

Мальчик госпитализирован — у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени.

Ранее сообщалось, в Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении восьми пассажирских поездов (до 1 часа).