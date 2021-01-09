В Минске четырехлетний ребенок съехал с горки на санках под колеса такси — мальчик в больнице
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал малолетний, произошло накануне в столице.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 21-летний таксист на «Рено» на улице Таежной «совершил наезд на четырехлетнего ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках».
Мальчик госпитализирован — у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени.
Ранее сообщалось, в Минском районе из-за
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