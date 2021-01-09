Из-за снегопада было задержано движение восьми пассажирский поездов
В Беларуси снег не только принес радость любителям настоящей зимы, но доставил множество неудобств аварийным и экстренным службам.
Как сообщили в МЧС, с 18:00 7 января до 06:00 9-го
Сообщается, что подразделения МЧС 25 раз привлекались для «распиловки аварийных деревьев» и «оказания помощи в извлечении из снежных заносов 19 автомобилей».
В Минском районе из-за
Спасатели рекомендуют:
- по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
- научите детей, как действовать во время непогоды;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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