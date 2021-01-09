Из-за снегопада было задержано движение восьми пассажирский поездов

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В Беларуси снег не только принес радость любителям настоящей зимы, но доставил множество неудобств аварийным и экстренным службам.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, с 18:00 7 января до 06:00 9-го выпало много снега (максимальная высота снежного покрова составила 27 сантиметров в Борисовском и Бобруйском районах).

Сообщается, что подразделения МЧС 25 раз привлекались для «распиловки аварийных деревьев» и «оказания помощи в извлечении из снежных заносов 19 автомобилей».

В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении восьми пассажирских поездов (до 1 часа).

Спасатели рекомендуют:

  • по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
  • научите детей, как действовать во время непогоды;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Тэги: МЧС погода снегопад непогода

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