Где сегодня будет работать спецназ ДПС «Стрела»
С учетом
Как отметили в МВД, патрульные группы будут нести службу с помощью как гласного, так и смешанного контроля.
В частности, «Стрела» будет работать по 10 января включительно на трассах и дорогах Бресткой, Витебской, Гомельской и Могилевской областней.
Кроме этого, до конца недели подразделения Госавтоинспекции продолжат работать в усиленном режиме. «Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов», — отметили в ГАИ.
Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:
- дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);
- Гродно (улица Советских пограничников);
- дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);
- дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
- трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);
- дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);
- Бобруйск (улица Минская, 102).
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция
В связи с
- учитывать погодные и дорожные условия;
- выбирать при движении безопасную скорость;
- дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал;
- избегать резких торможений;
- быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог.