Где сегодня будет работать спецназ ДПС «Стрела»

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С учетом сложных погодных условий на дорогах страны появятся экипажи спецназа ДПС «Стрела».

Как отметили в МВД, патрульные группы  будут нести службу с помощью как гласного, так и смешанного контроля.

В частности, «Стрела» будет работать по 10 января включительно на трассах и дорогах Бресткой, Витебской, Гомельской и Могилевской областней.

Кроме этого, до конца недели подразделения Госавтоинспекции продолжат работать в усиленном режиме. «Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов», — отметили в ГАИ.

Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:

  • дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);
  • Гродно (улица Советских пограничников);
  • дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);
  • дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
  • трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);
  • дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);
  • Бобруйск (улица Минская, 102).

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГАИ настоятельно рекомендует водителям:

  • учитывать погодные и дорожные условия;
  • выбирать при движении безопасную скорость;
  • дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал;
  • избегать резких торможений;
  • быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог.
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Тэги: ГАИ ДПС Стрела

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