Где сегодня будет работать спецназ ДПС «Стрела»

С учетом сложных погодных условий на дорогах страны появятся экипажи спецназа ДПС «Стрела».

Как отметили в МВД, патрульные группы будут нести службу с помощью как гласного, так и смешанного контроля.

В частности, «Стрела» будет работать по 10 января включительно на трассах и дорогах Бресткой, Витебской, Гомельской и Могилевской областней.

Кроме этого, до конца недели подразделения Госавтоинспекции продолжат работать в усиленном режиме. «Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов», — отметили в ГАИ.

Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:

дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);

Гродно (улица Советских пограничников);

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);

трасса М-11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень (в Вороновском районе);

дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);

Бобруйск (улица Минская, 102).

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля .

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГАИ настоятельно рекомендует водителям: