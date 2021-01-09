Более холодная часть циклона накроет Беларусь

/ Общество
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В субботу, 9 января,  скажется влияние тыловой, более холодной части циклона.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабые туман и гололед.

Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Погода в регионах: 

  • Брест 0..-2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 60-70%, слабый гололед);
  • Витебск -2..-4°C (небольшой снег — вероятность осадков 80-90%, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Гомель 0..-2°C (небольшой снег, мокрый снег — вероятность осадков 60-70%, слабый гололед);
  • Гродно -1..-3°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Могилев -1..-3°C (снег — вероятность осадков более 90%, местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Минск -2..-4°C (снег — вероятность осадков более 90%, местами на дорогах гололедица).

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Тэги: погода

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