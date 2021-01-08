Экипаж Сергея Вязовича из-за поломки прекратил участие в «Дакаре-2021»

Белорусские гонщики с переменным успехом проехали половину ралли-рейда «Дакар-2021», которое проходит в Саудовской Аравии.

Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович снялся с гонки, а «МАЗ» Алексея Вишневского после шести этапов в общем зачете идет на шестом месте.

Шестой заезд включал около 400 км и привел в город Хаиль. По пути спецучастка встречались крупные дюны, но белорусский экипаж преодолел их без происшествий.

«МАЗ» Вишневского преодолел трассу за 4 часа 14 минут — это пятый результат дня. Первые три места заняли камазовские экипажи. От победителя заезда Айрата Мардеева белорусы отстали почти на 6 минут.

В общем зачете спортивный «МАЗ» поднялся на шестое место и теперь отстает от лидера общего зачета Дмитрия Сотникова на 1 час 36 минут.

В этом году в «Дакаре» изначально участвовали два белорусских капотных грузовика. Однако Вязович из-за поломки своего «МАЗа» был вынужден сняться с гонки и на старт шестого заезда уже не выходил.

Больше суток экипаж в составе пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Антона Запорощенко провел в пустыне из-за поломки автоматической коробки передач.

«Экипаж приложил все усилия к устранению неисправности, однако в условиях пустыни это оказалось невозможным», — говорится в сообщении команды.

Теперь усилия команды будут направлены на помощь второму экипажу.

Позади половина марафона. Сейчас гонщиков ожидает день отдыха, после чего они направятся в город Сакака. Спецучасток будет одним из самых длинных — 471 км. Экипажам предстоит преодолеть отрезки с песчаными холмами, каменистое плато и скоростные участки.

Ранее мазовская команда дважды становилась призером «Дакара». Так, в 2018 году белорусы привезли в Минск серебро, а в 2020 году — бронзу.