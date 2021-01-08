На перекрестке улиц Хоружей и Куйбышева автомобиль вылетел с дороги и упал в подземный переход

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Автомобиль «Инфинити» упал в подземный переход на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева в Минске. ДТП произошло 8 января около 16:30.

Машина двигалась по улице Хоружей в сторону центра, пересекла перекресток по диагонали, врезалась в ограждение перехода со стороны Комаровского рынка и упала вниз на лестницу. Пострадавших нет.

По предварительной информации ГАИ, 42-летний водитель не справился с управлением.

Автомобиль из перехода извлекали сотрудники МЧС.

Схожий случай произошел 15 сентября 2018 года. Тогда автомобиль «Мазда» влетел в подземный переход станции метро «Академия наук». Перед этим он попытался проехать на красный свет через перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова и столкнулся с машиной, ехавшей на зеленый. Пострадавших не было, напоминает БелаПАН.
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Тэги: ДТП подземный переход Город: Минск

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