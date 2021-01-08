Украина за год нарастила импорт бензина из Беларуси почти на четверть

/ Общество
Просмотров: 94

В 2020 году импорт бензинов в Украину составил 1,095 млн тонн, что на 5,5% больше, чем в позапрошлом году (1,038 млн тонн). Об этом сообщает профильное украинское издание нефтегазовой отрасли enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы "А-95"».

При этом, по данным «А-95», белорусские НПЗ в 2020 году нарастили отгрузки бензинов на 23,7% (на 163 тыс. т), до 854,5 тыс. т, тем самым увеличив свою долю в импорте бензинов с 67% до 78%.

Как отмечает издание, наибольшие объемы поставок белорусского ресурса наблюдались летом: в июне было импортировано 97 тыс. т, в июле — 92 тыс. т, в августе — 89,4 тыс. т. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45–75 тыс. т.

При этом поставки из Литвы за 2020 год сократились почти на треть (28,4%), до 235,1 тыс. т, что, соответственно, по итогу года привело к снижению доли в импорте с 32% до 21%.

Эксперты «А-95» отмечают, что рост доли белорусских бензинов и снижение ресурса из Литвы в Украине обусловлен продажей бензинов «Белорусской нефтяной компанией» в портфеле с дизельным топливом по терм-контрактам на 2020 год.

Однако, по информации enkorr, уже по долгосрочным контрактам на 2021 год трейдеры либо отказались от такого портфельного предложения, либо сократили объемы бензинов в пакете c дизельным топливом в пользу покупки ресурса на спотовом рынке.

Кроме того, трейдеры отмечали, что объемы терм-контрактов на поставку белорусских бензинов в текущем году снизились, в том числе из-за растущих объемов производства на Кременчугском НПЗ.

В правительстве Украины ранее заявляли, что закупают в Беларуси большое количество топлива, поскольку это выгодно.

«У нас своей нефти нет. Это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать. То есть часть нефти… Я не знаю, откровенно… Кажется, сейчас сырую нефть мы из России не получаем, поэтому мы вынуждены закупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, в Беларуси, которая вырабатывает, абсолютно понятно, из российской нефти. Но нам это выгодно. У нас альтернатива какая? Закупать европейское топливо. Потянем мы все сейчас с вами цену европейского топлива?.. Таково нынешнее время», — отмечал в январе 2019 года тогдашний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью телеканалу «112».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина АЗС

Другие материалы на эту тему:

Минск умудрился опустить отношения с Киевом ниже плинтуса

Минск умудрился опустить отношения с Киевом ниже плинтуса

Зеленский: власти Беларуси должны полностью обеспечить народу права и свободы

Зеленский: власти Беларуси должны полностью обеспечить народу права и свободы

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички