За сутки в Беларуси из-за снегопадов нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов

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За минувшие сутки на территории Беларуси из-за погодных условий периодически нарушалось электроснабжение 135 населенных пунктов. По состоянию на 06:00 8 января без света оставались 77 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные «Белэнерго».

«В течение суток на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега (до 13 мм), максимальная высота снежного покрова составила 25 см в Слуцком районе Минской области», — говорится в сообщении МЧС.

По оперативной информации заторы на автомобильных дорогах не зарегистрированы. В Гродненской и Могилевской областях подразделениями МЧС оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов трех транспортных средств (одного легкового и трех грузовых автомобилей).

Зафиксированы три случая падения деревьев на проезжие части дорог в Брестской и Минской областях. Пострадавших нет.

8 января во многих районах Беларуси вновь ожидаются сильные снегопады, синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности.
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