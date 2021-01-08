За сутки в Беларуси выявили 1805 случаев COVID-19, девять человек скончались

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1805 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2177 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 немного снизилось — 7 января было зарегистрировано 1838 случаев коронавируса (9 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 208 601, умерло 1498 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 190 966 человек.

За минувшие сутки выполнено 21 963 теста на коронавирус (всего — 4 114 543 теста).