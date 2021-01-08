Власти Литвы не бросят работников санатория «Беларусь» в Друскининкай 

Литовский парламент рассмотрит поправки к законам, которые разрешат специальные выплаты работникам белорусского санатория «Беларусь» в Друскининкае , который попал под санкции .

Первое чтение изменения в действующее законодательство прошли, они могут быть приняты в срочном порядке на следующей неделе.

Как пишет DELFI , новый закон запретит поддержку действующим в Литве предприятиям, на которые распространяются международные финансовые санкции, а также узаконит выплаты для работников, увольняющихся с таких предприятий.

Представляя поправки, министр соцзащиты и труда Моника Навицкене сказала, что они — оперативная реакция на сложившуюся ситуацию с санаторием .

«У нас нет никаких сомнений, что санкции были применены обоснованно, и напрямую финансируемые [белорусским] режимом хозяйствующие субъекты (…) обоснованно попали под санкции в нашей стране. Однако у нас также есть проблема, так как там работают люди, платят налоги, и они сейчас находятся в неизвестности с очень невнятными перспективами. (…) Эти работники нуждаются в дополнительной защите, в дополнительной мотивации, чтобы они могли принять решение об увольнении с такого места работы», — подчеркнула чиновник.

Применение санкций Евросоюза в отношении белорусского режима не должно ухудшить положение литовских граждан или компаний, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 4 января на встрече с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

Если Сейм примет эти поправки, то на попавших под санкции предприятиях не будет поддерживаться трудоустройство, создание рабочих мест.

В случае неплатежеспособности оказавшегося под санкциями ЕС работодателя предлагается узаконить специальную «выплату в связи с применением санкций», которую смогут получить работники при увольнении с такого предприятия.

Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране. Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.

Средняя зарплата в Литве в 3-м квартале 2020 года составляла 1443 евро. Эти выплаты предполагается выделять из Долгосрочного фонда трудовых выплат.

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