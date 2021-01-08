Трамп сдался

45-й президент США Дональд Трамп признал поражение на выборах и вновь пообещал «плавно» передать власть Джо Байдену.

На своих страницах в соцсетях (некоторые аккаунты были разблокированы после того, как хозяин Белого дома удалил ряд сообщений о «краже его голосов») он опубликовал заявление.

В частности, уходящий президент отметил, что после того, как «Конгресс подтвердил результаты [голосования]... я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий ».

По мнению Трампа, сейчас американцам «требуется исцеление и примирение».

Президент высказал возмущение «чудовищным нападением» на Капитолий, заявив, что демонстранты, ворвавшиеся в среду днем в здание Конгресса, «осквернили центр американской демократии» (Во время совместного заседания двух палат Конгресса сторонники действующего президента ворвались в парламент . Заседание было прервано. После действий силовиков порядок был востановлен. Власти сообщили о четырех убитых и полсотне задержанных ).

Он считает, что все зачинщики и участники массовых беспорядков должны понести ответственность.

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