Трамп сдался
45-й президент США Дональд Трамп признал поражение на выборах и вновь пообещал «плавно» передать власть Джо Байдену.
На своих страницах в соцсетях (некоторые аккаунты были разблокированы после того, как хозяин Белого дома удалил ряд сообщений о «краже его голосов») он опубликовал заявление.
В частности, уходящий президент отметил, что после того, как «Конгресс подтвердил результаты [голосования]... я сосредоточен на обеспечении
По мнению Трампа, сейчас американцам «требуется исцеление и примирение».
Президент высказал возмущение «чудовищным нападением» на Капитолий, заявив, что демонстранты, ворвавшиеся в среду днем в здание Конгресса, «осквернили центр американской демократии» (Во время совместного заседания двух палат Конгресса
Он считает, что все зачинщики и участники массовых беспорядков должны понести ответственность.
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