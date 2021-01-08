Атмосферные фронты от циклона накрыли страну
В пятницу, 8 января, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), во многих районах сильный снег.
Местами ожидаются налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений умеренный, по юго-востоку порывистый.
Погода в регионах:
- Брест 0..+2°C (вероятность осадков 10-15%, ветер 4-9 м/с);
- Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, снег, ветер 4-9 м/с);
- Гомель 0..+2°C (вероятность осадков более 90%, дождь, мокрый снег, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, в основном мокрый снег, ветер 4-9 м/с);
- Могилев -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, ветер 4-9 м/с);
- Минск -1..-3°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, ветер 4-9 м/с).
В связи со снегопадом
Спасатели рекомендуют:
- по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
- научите детей, как действовать во время непогоды;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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