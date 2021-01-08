Атмосферные фронты от циклона накрыли страну

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В пятницу, 8 января, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над северо-востоком Украины.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), во многих районах сильный снег.

Местами ожидаются налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений умеренный, по юго-востоку порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест 0..+2°C (вероятность осадков 10-15%, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, снег, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель 0..+2°C (вероятность осадков более 90%, дождь, мокрый снег, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, в основном мокрый снег, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев -1..+1°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, ветер 4-9 м/с);
  • Минск -1..-3°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, ветер 4-9 м/с).

В связи со снегопадом объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели рекомендуют:

  • по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
  • научите детей, как действовать во время непогоды;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Тэги: погода

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