Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

7 января акции производителя электромобилей Tesla выросли более чем на 6%, в результате чего состояние Илона Маска увеличилось до 188,5 млрд долларов.

Это на полтора миллиарда долларов больше, чем у владельца Amazon Джеффа Безоса, который возглал список мировых богачей последние три года.

Вторым в топе Илон Маск стал в ноябре 2020 года, обойдя Билла Гейтса. На тот момент личный капитал Маска составлял 128 млрд долларов.

Лидерству Маска также способствовало падение акций Amazon с сентябрьского максимума в 3500 долларов до 3200 долларов. Как отмечает NBC News , инвесторы распродаются, ожидая, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит технологическое регулирование и сократит прибыль гиганта онлайн-торговли.

По данным американского Института политических исследований, с марта по декабрь 2020 года в США появилось 56 новых миллиардеров.