На службу в ГАИ заступили авто-«невидимки»
Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.
Как отмечается, кроме инспекторов на всем привычных автомобилях ДПС будут нести службу и экипажи на авто без знаков отличия, так называемые «невидимки».
Несмотря на гражданский вид, они будут упакованы не хуже официальных: сотрудники ГАИ смогут контролировать скорость, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и другие нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено выявлению «бесправников» и пьяных водителей.
Сообщается, что подобные патрули будут нести службу на аварийно-опасных участках, а также в местах, где по статистике чаще всего фиксируются факты пренебрежения правилами дорожного движения.
Кроме этого, с 6 по 10 января ГАИ работает в усиленном режиме. Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов.
Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:
- дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);
- дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
- дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
- дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);
- Могилев (проспект Пушкинский, 7).
В связи с
- учитывать погодные и дорожные условия;
- выбирать при движении безопасную скорость;
- дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал;
- избегать резких торможений;
- быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог.