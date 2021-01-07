Из-за снегопада на пятницу объявлено штормовое предупреждение

/ Общество
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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщается, в пятницу, 8 января, на большей части территории республики ожидается сильный снег.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели рекомендуют:

  • по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
  • научите детей, как действовать во время непогоды;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Тэги: погода снегопад

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