Из-за снегопада на пятницу объявлено штормовое предупреждение
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщается, в пятницу, 8 января, на большей части территории республики ожидается сильный снег.
В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Спасатели рекомендуют:
- по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
- научите детей, как действовать во время непогоды;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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