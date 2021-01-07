Лукашенко обменялся подарками с митрополитом Вениамином

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, передал в дар храму икону Божией Матери «Взыскание погибших», которая была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.
Он рассказал, что «в иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь». Этим, подчеркнул Лукашенко, «Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной».
В свою очередь глава БПЦ преподнес гостю бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».
Напомним, в прошлом году Лукашенко передал в дар храму в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске икону «Рождество Христово» белорусского художника Андрея Щербинина. В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок передал в дар главе государства икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.