В Беларуси коронавирус унес почти полторы тысячи жизней
За сутки, по информации Минздрава, выявлено 1.838 случаев
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.838 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.395 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.
За сутки количество новых случаев COVID-19 немного снизилось — 6 января было зарегистрировано 1.854 случая коронавируса (9 смертей).
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 206.796, умерло 1.489 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 188.789 человек.
За минувшие сутки выполнено 23.733 теста на коронавирус (всего — 4.092.580 тестов).
5 января Роспотребнадзор передал Беларуси 30 тысяч тест-систем для определения коронавируса.
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