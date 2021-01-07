В Беларуси коронавирус унес почти полторы тысячи жизней

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За сутки, по информации Минздрава, выявлено 1.838 случаев COVID-19, скончались девять человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.838 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 2.395 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 немного снизилось — 6 января было зарегистрировано 1.854 случая коронавируса (9 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 206.796, умерло 1.489 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 188.789 человек.

За минувшие сутки выполнено 23.733 теста на коронавирус (всего — 4.092.580 тестов).

5 января Роспотребнадзор передал Беларуси 30 тысяч тест-систем для определения коронавируса.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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