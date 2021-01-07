Тихановская: никто не сможет отнять у нас настоящее народное единство

Платформа «Сход» — это инструмент прямой демократии, который позволит белорусам принимать решения и предлагать идеи для новой Беларуси, считает экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Сейчас режим запускает свое тайное собрание, которое называет «всебелорусским» и «народным», хотя там нет ни одного реального, избранного делегата. Он надеется, что белорусы позволят ему этот спектакль с уничтожением Конституции, — говорится в комментарии Тихановской, который размещен в ее телеграм-канале. — Но белорусы уже не дадут себя обмануть — они сами создали новый инструмент прямой демократии: платформу «Сход».

Как считает Тихановская, «это площадка, на которой каждый белорус может выбрать своего делегата или стать таким делегатом, если выберут его».

«После подачи заявлений и голосования по всей стране появится как минимум 328 новых лидеров. Это будут районные активисты, работники заводов и представители партий, врачи, студенты, пенсионеры и их взрослые внуки, чиновники и бизнесмены — люди, которые обладают реальной, а не сфальсифицированной поддержкой народа. А значит они будут иметь право принимать решения и предлагать идеи для новой Беларуси, в которой мы все хотим жить», — говорится в комментарии экс-кандидата в президенты.

«Создав эту платформу, белорусы подтвердили, что готовы к диалогу. И в нем должен быть услышан каждый, кому не давали слова 26 лет. Ведь теперь мы с вами знаем, что такое настоящее народное единство. И никто не сможет у нас его отнять», — заявила Тихановская.

Как сообщалось, цифровая платформа « Сход » предусматривает выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями. Как сообщает команда проекта, любой гражданин страны может избрать представителя своих интересов или сам стать делегатом.

Платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для белорусов «с любыми политическими взглядами».

По задумке проекта, вся страна разбита на виртуальные участки, которые соответствуют административному делению Беларуси. Кандидаты могут выдвигаться от каждого участка. В случае избрания они будут представлять интересы тех, кто за них проголосует. Для выдвижения нужно заполнить анкету и загрузить видеообращение с выражением своей позиции по тем или иным вопросам. Избиратели голосуют с помощью чат-бота в Telegram или Viber. Участвовать в голосовании могут только пользователи с белорусскими телефонными номерами.

Сбор заявок от делегатов будет проходить до 28 января, голосование — 29-31 января. С 1 по 3 февраля будут объявлены результаты выборов. В случае сомнений в распределении голосов на участке разработчики готовы отправить избирателям пуш-уведомления с просьбой верифицировать голоса или провести повторное голосование.

В феврале делегаты начнут свою работу и будут инициировать проведение местных собраний. В период пандемии коронавируса они будут проходить онлайн. Кроме того, для делегатов «Схода» будет создана отдельная площадка, где они смогут обсуждать любые вопросы и находить решения. Дискуссии планируется транслировать в открытом доступе.

Подразумевается, что в долгосрочной перспективе платформа станет инструментом для создания диалоговых площадок и организации местных собраний.

Разработчики отмечают, что предпосылкой к созданию «Схода» стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для ведения национального диалога. Платформа позволит сделать это эффективно и прозрачно, считают создатели.

«Сход» разработала группа белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии на волонтерских началах.