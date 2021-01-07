Что произошло с валютой

Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Фото ru.freepik.com

По итогам трехдневки вырос:

злотый — на 0,027 пункта (с 6,9893 до 7,0163 белорусского рубля за 10 злотых);

Четыре другие валюты упали:

евро — на 0,0032 пункта (с 3,168 до 3,1648 белорусского рубля);

доллар — на 0,0134 пункта (с 2,5789 до 2,5655 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0018 пункта (с 3,4871 до 3,4853 белорусского рубля за 100 российских);

гривна — на 0,0587 пункта (с 9,1236 до 9,0649 белорусского рубля за 100 гривен).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59% , а средний курс наличного доллара укрепился на 23,94% .

Читайте нас в соцсетях: