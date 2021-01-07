В Беларуси ожидаются сильные осадки

/ Общество
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7 января погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая из Украины.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов пройдут мокрый снег, дождь (местами выпадут сильные осадки).

Ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев -1..+1°C;
  • Минск 0..+2°C.

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Тэги: погода

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