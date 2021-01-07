В Беларуси ожидаются сильные осадки
7 января погоду на территории страны будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая из Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов пройдут мокрый снег, дождь (местами выпадут сильные осадки).
Ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно 0..+2°C;
- Могилев -1..+1°C;
- Минск 0..+2°C.
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