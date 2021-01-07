В Петербурге задержан член стачкома «Беларуськалия»

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В Санкт-Петербурге полицией задержан член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Андрей Прилуцкий.

Поводом для санкций стал экстрадиционный запрос белорусских властей, которые обвиняют Прилуцкого по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции), которая предусматривает наказание до шести лет колонии.

Как отмечает «ГА», вечером 9 августа он находился возле одного из солигорских кафе, когда увидел, что группа людей в балаклавах и без каких-либо знаков различия избивает дубинками пожилого мужчину.

Прилуцкий подбежал к этой группе и заслонил собой неизвестного. Нападавшие бросились на него, повалили на землю и стали избивать. Завязалась потасовка, в результате которой Прилуцкий попал в СИЗО, где стал свидетелем жестокого обращения силовиков с задержанными.

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Тэги: забастовки Беларуськалий общенациональная стачка Персона: Андрей Прилуцкий Город: Санкт-Петербург

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