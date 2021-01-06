Суд в Гомеле отказался изменить меру пресечения Владимиру Непомнящих, обвиненному в угрозе помощнику прокурора

Суд Новобелицкого района Гомеля (судья Артем Манжос) 6 января отказался изменить меру пресечения для Владимира Непомнящих. Жалоба на меру пресечения — содержание под стражей до суда — оставлена без удовлетворения. Активист Объединенной гражданской партии пенсионер МВД Владимир Непомнящих содержится в гомельском СИЗО с 23 декабря.

Адвокат просил заменить меру пресечения с содержания под стражей на обязательство о явке. Он ссылался на возраст обвиняемого (68 лет), его состояние здоровья, положительные характеристики, а также на то, что ранее подзащитный не привлекался к уголовной ответственности и преступление не является тяжким.

Непомнящих обвинили в «насилии либо угрозе насилия в отношении должностного лица» (статья 366 Уголовного кодекса). Активисту угрожает до пяти лет лишения свободы. Непомнящих якобы угрожал помощнику прокурора Алесе Журавлевой на суде. «Владимир Михайлович не помнит, чтобы он высказывал угрозы. Он на суде бросил общую фразу вроде "Вы за все ответите", и не адресно. В обвинении не указано, какая именно фраза была произнесена и квалифицирована как угроза», — отметил в комментарии БелаПАН адвокат Сергей Краснов.

Ссылаясь на «дело Непомнящих», гомельские милиционеры 5 января провели ряд обысков — дома у правозащитников и волонтеров, а также в общественно-политическом центре «Полесская, 52». Были изъяты компьютеры, документы, другие носители информации. В офисе «Полесская, 52» сотрудники УБОПиК изъяли 304 предмета, 250 из которых — личные дела репрессированных, которым помогал правозащитник Леонид Судаленко.