Американский онколог простил своим пациентам долги на 650 тысяч долларов

Американский онколог Омар Атик простил 650 тысяч долларов долгов своим пациентам. Он понял, что они все равно не смогут их отдать и решил сделать такой подарок людям.

Атик лечил людей около 40 лет, а в марте закрыл свою частную клинику в городе Пайн-Блафф, штат Арканзас, которая проработала 29 лет. После этого он нанял компанию RMC of America, которая должна была помочь ему вернуть долги бывших пациентов и работал с ней на протяжении семи месяцев, пишет Good Morning America . Теперь он отказался от сотрудничества.

«Со временем я понял, что люди просто не могут заплатить. Поэтому мы с женой приняли решение простить все долги. Мы поняли, что мы можем позволить себе сделать это», — рассказал врач.

В результате, накануне Рождества около 200 бывших пациентов Атика получили открытки:

«Надеюсь, у вас все хорошо. Онкологическая клиника в Арканзасе гордится тем, что вы выбрали нас. Несмотря на то, что различные страховые полисы покрывают большинство счетов пациентов, доплаты все равно могут быть очень тяжелыми для людей. К сожалению, именно так сейчас работает наша система здравоохранения. Онкологическая клиника закрывается, проработав 29 лет на благо общества. Мы решили отказаться от всех долгов, которые были у пациентов. Хороших праздников».