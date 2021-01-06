Главу Ассоциации рекламных организаций арестовали на 10 суток

Среди задержанных 5 января на улице Ложинской в Уручье — глава Ассоциации рекламных организаций Валерий Боднарь.

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О задержании исполнительного директора Ассоциации рекламных организаций Валерия Боднаря рассказал его старший сын Максим, передает TUT.by .

«Вчера я увидел вечером в телеграм-канале, что на Ложинской — задержания. Там живут мои мать с отцом. Я позвонил матери, чтобы проверить, все ли в порядке. Мама встревожилась, что отец недавно вышел из дома, но долго не возвращается. И в тот же момент маме пришло сообщение от отца, что он — в Первомайском РУВД. После этого доступа к телефону у него уже не было», — сказал Максим.

Родные Валерия Боднаря вчера вечером съездили к РУВД, однако никаких подробностей узнать не смогли. Сегодня они попали на заседание суда.

«Данные в протоколе и показания отца сильно различаются. Милиция считает, что он участвовал в марше. У отца показания, что он возвращался через двор со своей ежедневной прогулки — у него проблемы со здоровьем, врачи рекомендовали гулять. При нем не было никакой атрибутики. Он не согласился с обвинением», — уточнил собеседник.

Главу Ассоциации рекламных организаций осудили по ч.1 ст. 23.34 КоАП, наказание — 10 суток ареста. По информации близких, он на Окрестина.