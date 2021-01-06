Брестскому активисту Андрею Шарендо суд назначил 15 суток ареста

Суд Московского района Бреста 6 января вынес решение по делу по ч. 3 ст. 23.34 КоАП активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо. На судебное заседание активист не пришел, его интересы представлял адвокат.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, суд признал Шарендо виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии 8 ноября в Минске и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста. Основанием для обвинительного постановления стала размещенная в социальной сети фотография с акции протеста, на которой был снят Шарендо.

Сотрудники милиции задержали активиста вечером 29 декабря в Бресте у подъезда его дома. Шарендо доставили в Ленинский РОВД и поместили в ИВС. Основанием для задержания стал бело-красно-белый флаг на балконе квартиры, где проживает с семьей активист. 1 января за это правонарушение Шарендо было вынесено предупреждение.

Из ИВС его не выпустили и задержали за участие в акции 8 ноября в Минске. 4 января Шарендо доставили в суд Московского района, который начал рассматривать административное дело по этому факту.

На судебном заседании Шарендо заявил ходатайства об ознакомлении с материалами дела и о предоставлении адвоката. Они были удовлетворены. Следующее заседание было назначено на 6 января. Активиста освободили из-под стражи.

Ранее Андрея Шарендо неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и наказывали административным арестом.