Максиму Знаку не было предъявлено обвинений по двум новым делам против КС
Максиму Знаку не было предъявлено обвинений по двум новым уголовным делам против Координационного совета, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
Напомним, Генпрокуратура
Члену президиума Координационного совета Максиму Знаку обвинений по новым делам предъявлено не было.
«Хочу подчеркнуть, что это — возбуждение дел, то есть подозрения, а обвинений таких Знаку не предъявлялось. Выдвижение этих подозрений защита считает беспочвенным, поскольку абсолютно очевидно, что никакого экстремизма в высказываниях и действиях Знака не было. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует», — сказал Лаевский.
По первому уголовному делу, по которому Максим Знак обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в прекращении уголовного преследования.
«Мы аргументировали отсутствие состава преступления, наша позиция не опровергнута, и настаиваем, что преследование адвоката Знака за выражение правового мнения, которое не содержит никаких противоправных призывов, должно быть прекращено. Об этом же говорится в ряде обращений крупнейших международных адвокатских ассоциаций, поступивших в адрес властей Беларуси. Сам Максим в норме, хотя в условиях СИЗО это и нелегко, но настроение у него хорошее, рабочее, много читает. Продолжаем бороться», — отметил адвокат.
Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.
В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из ее адвокатов Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, Знаку срок заключения продлен до 9 января.
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