Оркестр им. Жиновича даст концерт в честь 80-летнего юбилея Владимира Мулявина
12 января в день 80-летия основателя «Песняров», народного артиста СССР Владимира Мулявина в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт памяти главного «песняра».
Национальный академический народный оркестр Беларуси им. Жиновича под управлением народного артиста Беларуси Михаила Козинца проводит такие концерты с 2009 года. Каждый раз публику ожидают музыкальные шедевры и сюрпризы. И невероятно творческая атмосфера, когда сами артисты в восторге от того, что происходит на сцене.
В этом заслуга автора аранжировок и харизматичного дирижера — заслуженного артиста Беларуси Александр Кремко, всех музыкантов. В этом году шлягеры Владимира Мулявина исполнят Ян Женчак, Екатерина Дегтярева, Андрей Колосов, Владислав Данилович, Александр Ляпунов, Павел Берков, Игорь Задорожный. Партию соло-гитары сыграет известный белорусский рок-музыкант Андрей Козловский.
Бессменной ведущей концертов памяти Владимира Мулявина является музыковед Ольга Брилон.
Напомним, что дочь «песняра» Марина Мулявина и Ольга Брилон