В Беларуси от COVID-19 уже умерло 1480 человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1855 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1820 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 5 января было зарегистрировано 1273 случая коронавируса (10 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 204 958, умерло 1480 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 186 394 человека.

За минувшие сутки выполнено 17 925 тестов на коронавирус (всего — 4 068 847 тестов).

5 января Роспотребнадзор передал Беларуси 30 тысяч тестов для определения коронавируса.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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