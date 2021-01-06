В Беларуси от COVID-19 уже умерло 1480 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1855 случаев COVID-19 , скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1820 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 5 января было зарегистрировано 1273 случая коронавируса (10 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 204 958, умерло 1480 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 186 394 человека.

За минувшие сутки выполнено 17 925 тестов на коронавирус (всего — 4 068 847 тестов).

5 января Роспотребнадзор передал Беларуси 30 тысяч тестов для определения коронавируса.

Читайте также: