Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях

/ Общество
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Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.

Фото pixabay.com

Как сообщают синоптики, 7 января местами по стране ожидаются туман, гололед.

Кроме этого, на отдельных участках дорог гололедица.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.

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Тэги: погода гололедица туман

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