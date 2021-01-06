Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщают синоптики, 7 января местами по стране ожидаются туман, гололед.
Кроме этого, на отдельных участках дорог гололедица.
МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
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