Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.

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Как сообщают синоптики, 7 января местами по стране ожидаются туман, гололед.

Кроме этого, на отдельных участках дорог гололедица.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.