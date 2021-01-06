Лукашенко вспомнил о величайшей ценности добра и милосердия

Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым .

Фото president.gov.by

По его словам, этот «прекрасный праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле, ежегодно напоминает нам о необходимости духовного обновления, бескорыстной любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия».

Он считает, что в «светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний».

Лукашенко пожелал всем «торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме», а также «счастья, мира и благополучия».

Читайте также: