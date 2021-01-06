Лидера ОГП вновь допросили по делу о создании КС

Лидера Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова 5 января повторно допросили в Следственном комитете в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета . Козлов входит в основной состав КС.

На предыдущем допросе, который состоялся 30 декабря и длился около трех часов , политик отказался давать показания против себя, не стал подписывать итоговый протокол допроса и отказался давать подписку о неразглашении.

В этот раз в СК Козлов пришел с адвокатом и провел там чуть больше часа. Отвечая на все вопросы, он ссылался на статью 27 Конституции, согласно которой никто не должен принуждаться человека к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи и близких родственников. Подписку о неразглашении Козлов снова не дал. В протоколе допроса указал, что считает уголовное дело политически мотивированным, и что его «используют для давления на политических оппонентов».

«Вопросов ко мне было много, около двух десятков. Некоторые из них мне казались абсурдными. Сложилось впечатление, что все эти вопросы подобраны таким образом, чтобы из ответов надергать цитат и скроить потом как угодно, — рассказал лидер ОГП. — Поэтому я еще раз убедился, что все это незаконно и притянуто за уши».

По словам Козлова, его в том числе спрашивали о некоторых других членах Координационного совета, о финансировании КС.

В очередной раз политик вызван на допрос 12 января. «На вопрос, зачем, учитывая, что моя позиция с первого допроса не изменилась, внятного ответа я не получил», — сказал Козлов.

По его мнению, все эти допросы нужны лишь для одного — получить такие ответы, которые можно потом использовать против людей и для манипулирования ими.

Допросы членов КС длятся уже не первый месяц. Сегодня, 6 января, на допрос вызвана член основного состава совета, доцент, бывший преподаватель Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, 11 января — Дмитрий Крук, тоже член основного состава КС, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в августе этого года. Тогда же, в августе, по факту его создания Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или сети интернет). 21 декабря Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении ряда членов КС новых уголовных дел «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 и 2 ст. 361 УК), а также по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем). Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.

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