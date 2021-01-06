Доллар и евро падают перед большими выходными

/ Экономика
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Американская и европейская валюты сдают позиции на открытии торгов на БВФБ в среду, 6 января.

Так, доллар сдает позиции на 0,0178 пункта и торгуется на уровне 2,5643 белорусского рубля, а евро на 0,0079 пункта — 3,1624 белорусского рубля.

А вот российский рубль уверенно набирает сразу 0,026 пункта — 3,4891 белорусского рубля за 100 российских.

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Тэги: валюта

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