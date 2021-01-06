Названы продукты, которые могут защитить от тяжелой формы COVID-19
Пока вакцинация от коронавируса не поставлена на широкую ногу, специалисты советуют поддержать свой организм продуктами, богатыми питательными веществами, которые помогут снизить риск развития тяжелых форм течения
Как пишет Daily Mail, исследователи рекомендуют ввести в рацион тунец. Этот продукт не только богат содержанием омега-3, витамином В12, белком, но и пептидами, которые могут помешать вирусу проникнуть в организм. Об этом сообщили Исследователи из Бохайского университета в Китае, проводившие изучение пептидов.
Ученые из Университета Северной Каролины обращают свое внимание на пользу от употребления винограда и темного шоколада для укрепления иммунной системы человека.
По их данным, виноград, зеленый чай и какао могут быть использованы для снижения последствий, вызванных коронавирусом.
Еще одним продуктом, облегчающим течение болезни ученые назвали… кефир. По данным результатов исследования, проведенного специалистами из Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман в Саудовской Аравии, именно в кефире обнаружены противовирусные соединения, проявляющие противовоспалительный эффект и помогающие противостоять коронавирусу.
В свою очередь эксперты из американских Юго-Восточного университета (Нова) и Института пульмонологии Авентура (Майами) отмечают, что в экстракте семян грейпфрута соединения, способны вызвать значительное снижение количества вирусных частиц.
Морские водоросли красного цвета рекомендованы к употреблению учеными из Университета Суонси (Уэльс), как продукт, предотвращающий заражение новым коронавирусом (а в случае инфицирования помогает снизить тяжесть симптоматики), пишет
Читайте также:
- Топ-5 продуктов, наиболее полезных для почек
- Назван еще один очень полезный для здоровья и доступный для белорусов продукт
- Специалисты назвали неожиданную пользу куриных яиц
Только самые важные новости в наших каналах в