Названы продукты, которые могут защитить от тяжелой формы COVID-19

/ Общество
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Пока вакцинация от коронавируса не поставлена на широкую ногу, специалисты советуют поддержать свой организм продуктами, богатыми питательными веществами, которые помогут снизить риск развития тяжелых форм течения COVID-19.

Как пишет Daily Mail, исследователи рекомендуют ввести в рацион тунец. Этот продукт не только богат содержанием омега-3, витамином В12, белком, но и пептидами, которые могут помешать вирусу проникнуть в организм. Об этом сообщили Исследователи из Бохайского университета в Китае, проводившие изучение пептидов.

Ученые из Университета Северной Каролины обращают свое внимание на пользу от употребления винограда и темного шоколада для укрепления иммунной системы человека.

По их данным, виноград, зеленый чай и какао могут быть использованы для снижения последствий, вызванных коронавирусом.

Еще одним продуктом, облегчающим течение болезни ученые назвали… кефир. По данным результатов исследования, проведенного специалистами из Александрийского университета в Египте и Университета принцессы Нуры бинт Абдул-Рахман в Саудовской Аравии, именно в кефире обнаружены противовирусные соединения, проявляющие противовоспалительный эффект и помогающие противостоять коронавирусу.

В свою очередь эксперты из американских Юго-Восточного университета (Нова) и Института пульмонологии Авентура (Майами) отмечают, что в экстракте семян грейпфрута соединения, способны вызвать значительное снижение количества вирусных частиц.

Морские водоросли красного цвета рекомендованы к употреблению учеными из Университета Суонси (Уэльс), как продукт, предотвращающий заражение новым коронавирусом (а в случае инфицирования помогает снизить тяжесть симптоматики), пишет med-heal.ru.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: здоровье коронавирус COVID-19

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