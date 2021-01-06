Где ГАИ расставила «сюрпризы»

/ Общество
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Борьба с любителями игнорировать дорожные знаки продолжается. Особое внимание уделяется лихачам.

Фото pixabay.com

Как сообщается, сегодня на дорогах страны появятся дополнительные датчики контроля скорости:

  • дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);
  • Гродно (улица Брикеля);
  • дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Гродненском и Волковысском районах);
  • Лида (проспект Победы);
  • дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);
  • Могилев (проспект Шмидта, в районе моста через Днепр).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
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Тэги: ГАИ

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