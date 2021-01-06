Рождество в кабине фуры: сотни дальнобойщиков могут встретить праздник на границе
Около семисот большегрузных автомобилей на данный момент застряло на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным ГПК на восемь утра, на литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 510 фур:
- «Привалка» — более 200;
- «Каменный Лог» — более 160;
- «Бенякони» — более 150.
Более ста большегрузов стоят в «колейке» в пунктах перехода на границе с Латвией:
- «Григоровщина» — более 80;
- «Урбаны» — более 50.