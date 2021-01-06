Украина проведет следственные действия по новым материалам об убийстве Шеремета

Первые следственные действия по новым материалам об убийстве Павла Шеремета Украина намерена провести в январе, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, чем те, которые были опубликованы вчера, по-моему, в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 12-го года — последняя там дата разговора, по-моему, апрель 12-го года — обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международных правовых поручений уже с тех пор. Договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе месяце, на территории Европы. Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются», — сказал Аваков.

«Что касается исполнителей этого убийства, то это дело передано Национальной полицией в суд. И сейчас там, в суде, поддерживается прокуратурой, и оно слушается», — отметил министр.

«Что касается заказчиков этого дела, то это дело разделено было на две части. Это дело продолжает расследоваться. Оно расследуется главным следственным управлением Национальной полиции и [под] процессуальным руководством Генеральной прокуратуры», — сказал глава МВД.

5 января Национальная полиция Украины сообщила, что запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи (бывший сотрудник антитеррористического подразделения белорусского МВД «Алмаз» Игорь Макар, в 2006 году бежавший в одну из стран Евросоюза. — БелаПАН.) в рамках расследования убийства журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, погибшего в результате подрыва автомобиля 20 июля 2016 года в центре Киева. Полученная аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

В сообщении отмечалось, что, поскольку распорядитель записи находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий будут соблюдены процедуры международной правовой помощи. Сформирована группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.

Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, являющемуся распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Он получит процессуальный статус свидетеля и охрану.

«Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси», — говорилось в сообщении Нацполиции.

4 января брюссельское издание EUobserver опубликовало аудиозапись, якобы сделанную в 2012 году. Как утверждается в публикации, это запись разговора возглавлявшего тогда КГБ Беларуси Вадима Зайцева, где с сотрудниками спецподразделения обсуждается проведение специальных операций по устранению нескольких человек, находящихся за пределами страны, в том числе Шеремета, который в 2012 году переехал жить и работать из России в Украину.

В Комитете госбезопасности по поводу публикации БелаПАН заявили, что ведомство «бред не комментирует».

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