Беларусь засыплет мокрым снегом

Сегодня погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая из Украины.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Почти повсеместно выпадут осадки (мокрый снег и дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах: