Беларусь засыплет мокрым снегом
Сегодня погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая из Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Почти повсеместно выпадут осадки (мокрый снег и дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%);
- Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%);
- Минск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%).