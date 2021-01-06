Беларусь засыплет мокрым снегом

/ Общество
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Сегодня погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая из Украины.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Почти повсеместно выпадут осадки (мокрый снег и дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Минск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%).
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Тэги: погода

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