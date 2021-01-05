БЖД заключила контракт на покупку 15 китайских грузовых электровозов за 64,3 млн евро

Белорусская железная дорога заключила контракт с ООО «Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования» (CUEC) и ООО «CRRC Датунская электровозостроительная компания» на поставку 15 грузовых односекционных электровозов переменного тока серии БКГ2.

Фото: parovoz.com

Как сообщил пресс-центр БЖД, в соответствии с контрактом поставка электровозов запланирована до конца 2023 года. Стоимость проекта составляет 64,3 млн евро. Приобретение грузовых электровозов будет осуществляться с привлечением кредитных ресурсов «Эксимбанка» (КНР).

Электровозы БКГ2 — это усовершенствованная модель локомотивов данной серии, ранее приобретенных Белорусской железной дорогой. Их особенностью является возможность вождения не только грузовых, но и пассажирских поездов.

Белорусская железная дорога на протяжении 10 лет сотрудничает с Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования и Датунской электровозостроительной компанией. За это время на БЖД было поставлено 30 грузовых электровозов серии БКГ1 и БКГ2. Также в сотрудничестве с компанией CUEC электрифицированы железнодорожные участки Гомель — Жлобин — Осиповичи, Молодечно — Гудогай — госграница, продолжаются работы по электрификации участка Жлобин — Калинковичи — Барбаров.

Как отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, благодаря общему вкладу в развитие инфраструктуры и тягового подвижного состава, обеспечивается беспрепятственный пропуск грузопотоков в сообщении Китай — Европа — Китай. Так, если в 2015 году объем контейнерных перевозок составлял 59,9 тысячи контейнеров в ДФЭ, то к концу 2020 года он увеличился в девять раз и составил порядка 540 тыс. контейнеров в ДФЭ.