Азербайджан построит международный аэропорт в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился начать строительство международного аэропорта в районе Нагорного Карабаха. Работы планируют завершить к концу 2021 года.

По словам президента Азербайджана, аэродром в Физули позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша, который объявлен культурной столицей Азербайджана, передает АзерТАдж.

Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года. Азербайджан восстановил контроль над Шушей 8 ноября, спустя 28 лет.

Шуша была основана в 1752 году карабахским правителем Панах Али-ханом. Этот город был третьим важнейшим культурным центром во всем Закавказье после Тбилиси и Баку.
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Тэги: Азербайджан-Армения Азербайджан Нагорный Карабах Город: Шуша

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