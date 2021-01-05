В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с 30 тысячами тест-систем для диагностики COVID-19

В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19, сообщила в телеграм-канале пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.

«Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований. Сегодня от наших коллег из Роспотребнадзора прибыли около 30 тысяч тестов. Мы благодарны за оказание помощи — эти системы будут использоваться в Минске», — отметил заместитель министра здравоохранения Беларуси — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что помощь Минздраву — это очередной шаг, подтверждающий «особые отношения» двух стран: «Это поддержка огромной работы, которую проводит Беларусь по борьбе с COVID-19».

Дипломат поблагодарил белорусскую сторону за то, что вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована именно здесь. По словам посла, уже определены поставки до марта, а в феврале планируется начать производство российской вакцины в Беларуси. «Взаимодействие между странами плотное, открытое и доверительное», — добавил Мезенцев.

Сегодня в Беларуси работает 60 лабораторий, выполняющих диагностику коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране выполнено более 4 млн исследований.

На 5 января общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 203 104, умер 1471 пациент с коронавирусом.