В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с 30 тысячами тест-систем для диагностики COVID-19

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В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19, сообщила в телеграм-канале пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.

«Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований. Сегодня от наших коллег из Роспотребнадзора прибыли около 30 тысяч тестов. Мы благодарны за оказание помощи — эти системы будут использоваться в Минске», — отметил заместитель министра здравоохранения Беларуси — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что помощь Минздраву — это очередной шаг, подтверждающий «особые отношения» двух стран: «Это поддержка огромной работы, которую проводит Беларусь по борьбе с COVID-19».

Дипломат поблагодарил белорусскую сторону за то, что вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована именно здесь. По словам посла, уже определены поставки до марта, а в феврале планируется начать производство российской вакцины в Беларуси. «Взаимодействие между странами плотное, открытое и доверительное», — добавил Мезенцев.

Сегодня в Беларуси работает 60 лабораторий, выполняющих диагностику коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране выполнено более 4 млн исследований.

На 5 января общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 203 104, умер 1471 пациент с коронавирусом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус в Беларуси Роспотребнадзор Беларусь-Россия Минздрав Спутник V Персона: Александр Тарасенко Дмитрий Мезенцев

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