Страны Персидского залива прекратили трехлетнюю блокаду Катара

На саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который проходит во вторник, 5 января, в саудовском городе Эль-Уля, подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара, сообщает Al Arabiya.

Источник: expedia.com

В саммите принимают участие представители Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, а также Катара — впервые с 2017 года.

Соглашение о примирении нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

«Я благодарю лидеров стран Персидского залива за эти смелые шаги. Саммит сыграл важную роль в укреплении братства и стабильности в регионе», — заявил председательствующий на саммите наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Власти Катара неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными.