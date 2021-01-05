Нацполиция Украины проведет следственные действия с распорядителем аудиозаписи в рамках расследования убийства Павла Шеремета

Национальная полиция Украины запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета, погибшего в результате подрыва автомобиля в 2016 году.

Полученная аудиозапись уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы, сообщает пресс-служба украинской полиции 5 января.

Поскольку распорядитель записи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения соответствующих следственных действий будут соблюдены процедуры международной правовой помощи. «Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, являющемуся распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана.

НПУ указывает, что дело исполнителей убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд.

«При этом отмечаем, что полученная информация о так называемом "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Утром 4 января брюссельское издание EUobserver опубликовало аудиозапись, якобы сделанную в 2012 году. Как утверждается в публикации, это запись разговора возглавлявшего тогда КГБ Беларуси Вадима Зайцева, где с сотрудниками спецподразделения обсуждается проведение специальных операций по устранению нескольких человек, находящихся за пределами Беларуси, в том числе Павла Шеремета.

В белорусском Комитете госбезопасности по поводу данной публикации БелаПАН заявили, что «КГБ бред не комментирует».

В свою очередь Нацполиция Украины сообщила, что в декабре 2020 года при помощи Службы внешней разведки Украины была получена «определенная информация, которая представляет интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета».

«Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления. Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети интернет», — говорится в сообщении.