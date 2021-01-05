Командование вооруженных сил США в Европе безвозмездно передало минскому военному госпиталю медоборудование

Командование вооруженных сил США в Европе безвозмездно в целях противодействия распространению COVID-19 передало Главному военному клиническому медцентру Вооруженных сил Беларуси в Минске анализатор газового состава крови, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Церемония передачи безвозмездной помощи состоялась 5 января в Центральном доме офицеров ВС Беларуси. Белорусскую делегацию возглавил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик, американскую — атташе по вопросам обороны при посольстве США в Минске Джейсон Ли Такер.

«Переданное диагностическое оборудование позволяет оценивать изменения в газовом составе крови и оперативно принимать решение по корректировке тактики лечения пациента, — пояснили в Минобороны. — Особую роль анализатор газового состава крови играет в диагностике и, как следствие, выборе лечения у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой формах».

«Министерство обороны Республики Беларусь выражает признательность командованию вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европе и посольству США за оказанную помощь», — отметили в военном ведомстве.