За сутки в Беларуси количество новых заболевших COVID-19 снизилось почти на 600 случаев

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1273 случая COVID-19, скончалось десять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 949 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки количество официально выявленных заболевших значительно снизилось — 4 января было зарегистрировано 1869 случаев коронавируса (10 смертей).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 203 104, умер 1471 пациент с коронавирусом. Выздоровело 184 574 человека.

За минувшие сутки выполнено 3452 теста на коронавирус (всего — 4 050 922 теста).