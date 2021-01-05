За сутки в Беларуси количество новых заболевших COVID-19 снизилось почти на 600 случаев
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1273 случая COVID-19, скончалось десять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 949 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.
За сутки количество официально выявленных заболевших значительно снизилось — 4 января было зарегистрировано 1869 случаев коронавируса (10 смертей).
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 203 104, умер 1471 пациент с коронавирусом. Выздоровело 184 574 человека.
За минувшие сутки выполнено 3452 теста на коронавирус (всего — 4 050 922 теста).