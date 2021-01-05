В топ-3 главных провалов российской пропаганды нашлось место и Беларуси
Портал «Европейский союз против дезинформации» опубликовал список главных провалов российской пропаганды в 2020 году.
Первенство досталось ситуации с отравлением Алексея Навального.
Вторую позицию заняли попытки российских СМИ дискредитировать вакцины от коронавируса, которые производят на Западе.
«Призовую» тройку замыкает Никита Михалков, выдавший в эфире мнимые фото белорусских протестов за настоящие.
Также в список провалов попал Александр Лукашенко с перехватом «разговора» Ника и Майка.