В топ-3 главных провалов российской пропаганды нашлось место и Беларуси

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Портал «Европейский союз против дезинформации» опубликовал список главных провалов российской пропаганды в 2020 году.

Первенство досталось ситуации с отравлением Алексея Навального.

Вторую позицию заняли попытки российских СМИ дискредитировать вакцины от коронавируса, которые производят на Западе.

«Призовую» тройку замыкает Никита Михалков, выдавший в эфире мнимые фото белорусских протестов за настоящие.

Также в список провалов попал Александр Лукашенко с перехватом «разговора» Ника и Майка.
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Тэги: пропаганда фейковые новости Персона: Никита Михалков

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