Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Фото pixabay.com

Как сообщается, 6 января местами по стране сгустится туман, ожидаются гололед, налипание мокрого снега (на отдельных участках дорог гололедица).

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
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Тэги: погода туман

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