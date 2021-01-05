«Птушкі ля кармушкі». 16 и 17 января белорусы будут подсчитывать птиц

Ежегодная акция «Птушкі ля кармушкі», которую проводит «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), в этом году пройдет 16—17 января. Чем больше людей примет в ней участие, тем точнее получится отследить изменения в популяциях воробьиных птиц и при необходимости своевременно на них среагировать.

Такие учеты проводятся во многих странах. Благодаря ежегодным подсчетам птиц на кормушках в Великобритании заметили сокращение популяции скворцов на 81% за полвека таких наблюдений.

Такой подход получил название «народная наука», потому что он позволяет собрать большой массив данных для анализа.

Если тысячи людей по всей стране из года в год считают птиц по одной методике, то небольшие ошибки становятся статистически несущественными, а серьезные изменения в популяциях — заметными.

Для большей точности все наблюдения с кормушек проходят оценку экспертов.

Подсчитать птиц на кормушке несложно, а чтобы было проще определить вид птицы, АПБ подготовила мини-определитель .

Чтобы в дни акции к вам прилетело больше птиц, повесьте кормушку заранее и пополняйте ее необжаренными несолеными черными семечками. Это универсальная подкормка для птиц. К ветке можно прикрепить кусок несоленого нежареного сала для синиц и дятлов. Но ни в коем случае не кладите в кормушку хлеб, батон и прочую пищу с человеческого стола.

Для участия в акции 16 и (или) 17 января посчитайте виды и количество птиц каждого вида на своей кормушке в течение одного часа и передайте данные организаторам. Для этого можно заполнить простую форму (она будет работать с 16 января до 18:00 17 января) или написать сообщение в FB или ВК .

Для каждого вида в финальной форме запишите максимальное количество особей, замеченных на кормушке в течение часа.

Чтобы не дублировать при подсчете одних и тех же, например, синиц, а подсчитать всю стаю, нужно заметить какую-то особенную синицу (иногда птицы одного вида различаются между собой) или заметить лазоревку в стае больших синиц — и считать птиц между прилетами именно этой птицы. Например, прилетела лазоревка, взяла семечку, улетела ее кушать. В это время вы считаете других синиц и продолжаете до прилета лазоревки за новой семечкой.

Более точно птиц в стае можно посчитать, если есть возможность осмотреть деревья и кусты вокруг кормушки и посчитать, сколько птиц вокруг есть семечки.

Грачей, голубей и ворон, если они интересуются кормушкой, считайте тоже.

Обычно на кормушки в городах прилетают большие синицы, полевые и домовые воробьи. Все годы акции они в топ-3 видов, посещающих кормушки в Беларуси. Прилетают и синицы других видов, а также зеленушки, дубоносы, дятлы, иногда наблюдаются перелетные птицы.

Среди всех, кто пришлет итоги своих подсчетов через форму, АПБ разыграет 10 значков-птиц. Шанс выиграть птичьи сувениры есть и у тех, кто загрузит свои фото и видео с кормушек в соцсети с хэштегом #птушкілякармушкі или в специальный альбом VKontakte .

Фото Инны Субботиной